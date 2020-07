Jongen (13) uit Assendelft overleden bij ongeluk met opblaasband in Kroatië

Het ongeluk gebeurde zaterdag rond 13.15 uur bij het eiland Žut. In een interview aan het AD beschrijft de schoonzus van het slachtoffer hoe de vader en broer in het water doken, toen ze het ongeluk vanaf de speedboot zagen gebeuren. De jongen hing levenloos in de band. Ze tilden hem aan boord en probeerden hem nog te reanimeren.

In het ziekenhuis werd vastgesteld dat de jongen aan een gebroken nek en schedelbreuk is overleden. Vandaag (woensdag) wordt zijn lichaam terug naar Nederland gevlogen.

De 20-jarige bestuurder van de boot, een inwoner uit Zagreb, is volgens de Kroatische media aangehouden. De man zou niet de juiste vergunningen hebben gehad.

Sportieve jongen

Mauro was een sportieve jongen. Op de websites van de sportverenigingen waar hij lid van was, Atletiek Vereniging Lycurgus en voetbalclub Sporting Krommenie, is te lezen dat de droevige gebeurtenis veel impact heeft gemaakt.

AV Lycurgus schrijft over de jongen: "Mauro was jarenlang lid van Lycurgus en was een zeer getalenteerd atleetje! Beresterk en snelle benen. Bovenal was het een fantastisch leuke jongen, super enthousiast en altijd even vriendelijk."