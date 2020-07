Boeren uit Noordkop vertrekken met trekkers op het dak richting Bilthoven

HOORN - Een groep van ongeveer vijftig boeren is zojuist met ongeveer 25 auto's vertrokken richting Bilthoven. Op de auto's staan speelgoedtractoren waarmee de boeren richting het landelijke protest bij het RIVM in Bilthoven gaan.

"Ik kom aan heel Nederland laten zien dat wij als veehouderij het niet eens zijn met de maatregelen die keer op keer bij ons terecht komen", vertelt een boerin aanwezig bij het vertrek in Hoorn.

Verschillende veiligheidsregio's, waaronder Utrecht en Gooi en Vechtstreek hebben vandaag verboden om met landbouwvoertuigen richting de protesten te gaan. Vandaar dat de boeren uit het noorden van de provincie op ludieke wijze, speelgoedtrekkers op het dak van hun auto hebben geplakt.

"We hebben onze auto opgeleukt met vlaggen, hooibalen, hooivorken en we hebben trekkers op het dak vastgemaakt", vertelt een boer vlak voor het vertrek richting Bilthoven. "Het statement door met een trekker richting een protest te gaan is een beetje uitgewerkt, daarnaast willen onderweg ook niemand tot last zijn dus hebben we ervoor gekozen met de auto te gaan."

Niet alleen vanwege het verbod op meerdere locaties, maar voornamelijk om praktische redenen, vertrekken de boeren met personenauto's naar Bilthoven. "De wens was om niet met trekkers de snelweg op te gaan, en binnendoor duurt te lang. Daarnaast is het in de regio Utrecht afgesloten voor landbouwvoertuigen dus het heeft geen zin om een poging te wagen met tractoren", aldus een boer in Hoorn.

