Alkmaarders willen verhuizen om meeuwenoverlast: "Gekrijs gaat door merg en been"

ALKMAAR - Een honderdtal nestbouwende meeuwen op het dak van het PCC in de Alkmaarse wijk Overdie drijven inwoners tot waanzin: ze overwegen te verhuizen en vrezen door de overlast ook een waardedaling van hun woning. "Hun gekrijs begint om 04.00 uur en gaat door merg en been. Ik ben radeloos", zegt Richard Halewijn tegen NH Nieuws. OPA stelt vragen aan de gemeenteraad, aangezien Alkmaar dit jaar geen toestemming heeft om meeuwenoverlast te bestrijden.

NH Nieuws / Gemeente Alkmaar

Halewijn wordt in zijn woning in appartementencomplex De Entree al jaren geterroriseerd door de meeuwen. De hulpkreten van hem en andere bewoners van zijn te lezen in brieven naar de gemeente Alkmaar. "De leefbaarheid is echt minder. Het worden elk jaar meer meeuwen en het overstemd zelfs het verkeer", vertelt hij via de telefoon aan NH Nieuws. Hij is een weekje naar Brabant gevlucht, waar de 64-jarige Alkmaarder niet dagelijks wordt wakker gekrijst door meeuwenjongen en hun ouders. "Veel bewoners van het appartementencomplex durven niet meer met de ramen open te slapen." Hij woont al 8,5 jaar in de woning. Groot probleem Het meeuwenprobleem doet zich al jaren voor in Alkmaar en bijvoorbeeld ook in Haarlem. Een van de plekken waar de vogels het goed toeven vinden is dus het dak van PCC Oosterhout aan de Vondelstraat. Ze bouwen er nesten, vliegen uit in augustus, maar komen het jaar erop met de hele bups weer terug.

Toestemming voor de gemeente voor onderzoek naar een efficiënte manier om meeuwen te bestrijden (nestbeheer) moet worden verleend door het Rijk. Alkmaar had de ontheffing sinds 2017 drie jaar lang, maar die is dit jaar verlopen. "Het verkrijgen van een nieuwe ontheffing is geen gemakkelijke opgave", staat in een raadsmemo. Alkmaar werkt samen met andere gemeenten om om de kans op een ontheffing voor het broedseizoen van 2021 te vergroten. Ook valt te lezen dat de gemeente dit jaar met name inzet op bewustwording en communicatie. Er hangen daarom posters met 'niet voeren' in de stad. Maar deze campagne loopt al jaren.

Vorige week meldde het Noordhollands Dagblad dat gemeente Alkmaar denkt aan gedoogzones voor meeuwen buiten de stad: een plek waar de vogels zich vrij kunnen bewegen. Dit is volgens Halewijn niet realistisch. "Het kost a veel geld, b is het een utopie om te denken dat de aanwezige meeuwen, die gewend zijn aan het dak als broedplaats, zich gaan verplaatsen." Volgens hem zal het overlastprobleem bij zijn huis blijven bestaan. Uit het driejarige onderzoek van de gemeente Alkmaar is naar voren gekomen dat het oliën van eieren lokaal een positief effect heeft en dat dat ook geldt voor het plaatsen van net- en penwering. NH Nieuws maakte eerder een reportage over het nestbeheer in Alkmaar. Tekst gaat door onder de video.

Alkmaar bestrijdt meeuwenoverlast - NH/Tom Jurriaans

OPA heeft raadsvragen gesteld aan de gemeente. De partij vraagt zich onder meer af waarom het onderzoek van de afgelopen drie jaar geen positief effect heeft gehad op de wijk Overdie. Ook wil de partij weten hoe de gemeente kijkt naar bijv. netten spannen, akoestische maatregelen, laserapparatuur, elektrische systemen, meeuwenpinnen, vliegers en vogelverschrikkers. Halenwijn: "Er zijn dus tientallen oplossingen te vinden, ook diervriendelijke. Dus ik ben blij met deze vragen, want mijn doel is natuurlijk dat die meeuwen geen overlast veroorzaken." Maar hij wil vooral in gesprek met gemeente, de school en de bewoners om tot een oplossing te komen. Hij vindt namelijk dat de school ook verantwoordelijkheid heeft voor de leefbaarheid in de omgeving. Die heeft volgens Halenwijn haar leerlingen wel aangesproken op het weggooien van etensresten.