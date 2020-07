Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek verbiedt demonstreren met landbouwvoertuigen

HILVERSUM - Veiligheidsregio Gooi en Vechstreek heeft een verbod ingesteld om met landbouwvoertuigen te demonstreren op de openbare weg. Een groep boeren is vandaag van plan te demonstreren op het Mediapark in Hilversum.

"Het recht op demonstreren is een groot goed, het is aan de voorzitters van de veiligheidsregio’s om dit op een ordelijke en veilige manier te faciliteren", laat Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek weten in een persbericht. De demonstratie is volgens hun niet bij de gemeente Hilversum aangemeld, waardoor het niet mogelijk is om duidelijke afspraken te maken om het veilig te laten verlopen.

Naast het protest in Hilversum, staat er ook een landelijke demonstratie op de planning in Bilthoven.

Risico voor verkeer

FDF kon volgens de Veiligheidsregio niet aangeven hoeveel tractoren op de demonstraties afkomen en geeft aan het aantal moeilijk te kunnen beïnvloeden. "Bovendien heeft de organisatie de afgelopen dagen via social media opgeroepen met landbouwvoertuigen af te reizen naar de demonstratielocatie. Daardoor is er een risico dat landbouwvoertuigen in groten getale afreizen. Dat levert ernstige risico’s op voor het verkeer", staat er verder in het bericht beschreven.

Het verbod gaat al in op 21 juli om te voorkomen dat de demonstranten dinsdagavond al met landbouwvoertuigen gaan reizen.