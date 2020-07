Eindelijk heeft Heather (22) haar debuut in handen: "Niet te beschrijven"

JULIANADORP - Als e-book had ze hem al gezien, maar nu Heather Bouman (22) uit Julianadorp ook de gedrukte versie van haar debuut R-Evolutie in handen heeft, staat ze te trillen op haar benen. "Om 'm in handen te hebben, dat is niet te beschrijven. Nu is het een echt boek, eerst was het alleen een word-documentje."

"De partij van de hoofdpersoon denkt: als wij de tijd steeds terugdraaien als er een fout wordt gemaakt, kunnen we voorkomen dat mensen oorlog gaan voeren en leeft iedereen in vrede. Maar de andere partij wil de evolutie nastreven en mensen zo verbeteren dat ze allemaal hetzelfde willen. Dan zal er ook wereldvrede zijn. Maar die twee staan nogal recht tegenover elkaar." Het wantrouwen is groot, maar de partijen moeten een deal sluiten.

Hoewel ze haar 'kinderlijke' formuleringen van destijds heeft vervangen voor volwassener taalgebruik, is de verhaallijn grotendeels hetzelfde gebleven. "Het gaat over twee partijen die allebei wereldvrede willen, maar die willen dat allebei op een andere manier", vertelt Bouman over het verhaal, dat zich in 'onze wereld, onze tijd' afspeelt.

De voldoening straalt van Heathers gezicht. Niet gek, want ze is al meer dan de helft van haar leven met het boek bezig. "Het begon in groep vijf, toen was ik negen", vertelt ze aan mediapartner Regio Noordkop . "Toen zei m'n Juf: Heather, ga jij eens een boek schrijven. Ik pakte dingen toen altijd een beetje ambitieus aan, en het werd een groot project."

Uitgeschreven is Heather allerminst. "Het plan is zeven delen", vertelt ze. "Dat is een hele uitdaging." Voordeel is wel dat ze al 'in grote lijnen' weet hoe het verhaal eindigt. "Dat ga ik natuurlijk niet vertellen, maar ik heb het grof uitgedacht. De details komen later wel, maar ik weet wel hoe het moet lopen."

Droom uitgekomen

Haar droom om auteur te worden is 'vandaag uitgekomen', benadrukt ze. Toch zal ze zichzelf niet snel opsluiten om non-stop te kunnen schrijven. "Eerst zag ik het echt als baan, maar nu meer als hobby, als iets wat je er leuk bij kunt doen."

Haar boek R-Evolutie valt onder de categorie New Adult, wat betekent dat het geschikt is voor mensen rond de twintig. "Jongeren die zich iets volwassener voelen zullen het ook wel aankunnen. Ik ben niet iemand die in gruwelijke details omschrijft, maar sommige onderwerpen zijn wel heftiger."

'Om de personages geven'

Uiteraard hoopt ze dat het een bestseller wordt. "Maar ik hoop vooral dat mensen het leuk vinden [...] misschien wel om de personages gaan geven."