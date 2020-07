Kind gewond bij zwaar ongeluk op N205: weg richting Haarlem dicht

In de auto zaten drie kinderen en twee volwassenen, zo laat een politiewoordvoerder aan NH Nieuws weten.

Op foto's is te zien dat de auto over de kop is geslagen en ondersteboven in de berm is beland. Volgens getuigen waren er geen andere voertuigen bij het ongeluk betrokken. Wel zijn er ten minste vier ambulances ter plaatse. Ook het traumateam is na een landing op het terrein van een nabijgelegen tankstation aanwezig.

Het jongste slachtoffer heeft een hoofdwond opgelopen, zo laat een politiewoordvoerder aan NH Nieuws weten. Over de ernst van het letsel is niets bekend.