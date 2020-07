Dementeren met heel veel eigen regie: Max Plazierhuis van start in 'Klein Soestdijk'

SCHAGERBRUG - Schagerbrug heeft er sinds kort een nieuwe wooncomplex bij: het Max Plazierhuis. Het is een woongemeenschap voor dementerende ouderen. Naar de visie van de initiatiefnemers houden de bewoners, zolang het kan, zoveel mogelijk de regio over hun dagelijkse beslommeringen. "Ze noemen het hier Klein Soestdijk."

Het Max Plazierhuis biedt straks woonruimte aan maximaal 48 bewoners. "Max Plazier is de vader van één van de initiatiefnemers van dit project," vertelt Jacob Jan Kalverboer, manager van de nieuwe woongemeenschap. "De vader werd op een bepaalde manier verzorgd en dat willen wij hier doorzetten met zoveel mogelijk eigen regie in een veilige omgeving."

Even proeven

Het is druk in de eetkeuken van de westvleugel van het voormalig gemeentehuis van de opgeheven gemeente Zijpe. De tafel is gedekt voor de lunch en er worden verse aardbeien uitgedeeld. "Hier, even proeven," biedt kersvers bewoner Fred Tingen zijn medebewoners zomerkoninkjes aan.

Fred Tingen is één van de eerste bewoners van het Max Plazierhuis. "Ik vind het hier fantastisch. Het water met, hoe heten die vogels ook weer? Meerkoetjes, ja. Ik heb het nog niet zo erg als de anderen hier. Dat maakt het af en toe wel lastig, maar ik vind het hier leuk."

Klein Soestdijk

Kalverboer: "Voordat de mensen hier kwamen wonen, hebben we voor de inwoners van Schagerbrug een open dag gehouden. Er kwam heel wat mensen een kijkje nemen in hun 'Klein Soestdijk', zo noemen ze het hier. We zijn trouwens nog niet helemaal klaar. We wilden vanwege de corona wat rustiger opstarten. De laatste vleugel is eind van het jaar klaar."

Om het dorp ook zoveel mogelijk betrekken bij het huis is een oproep gedaan voor vrijwilligers. Dat blijkt geen enkel probleem, merkt ook Joke de Jong, die zelf ook vrijwilliger is. "Ik woon in het dorp, hier vlak achter. De komst van het huis heeft het dorp heel blij gemaakt. Heel veel mensen hebben zich al gemeld om te helpen in de tuin of met koken."