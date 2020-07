'Bij regionale lockdown Hillegom mogelijk ook deel regio Kennemerland betrokken'

HAARLEMMERMEER - Vanwege de corona-uitbraak in Hillegom zitten we 'dicht tegen een regionale lockdown aan', waarbij mogelijk ook een deel van de regio Kennemerland worden betrokken. Dat zegt Henri Lenferink, voorzitter van de Veiligheidsregio Hollands Midden en burgemeester van Leiden tegen mediapartner Omroep West .

Het is dus nog geen uitgemaakte zaak, maar als er een regionale lockdown wordt ingesteld, 'krijgen we heel veel maatregelen die we de afgelopen tijd gehad hebben weer terug', vertelt de voorzitter. "Dan kan het zijn dat scholen weer dichtgaan, dat horecagelegenheden weer dichtgaan, dat het strenger wordt bij supermarkten." Dat het gebied volledig wordt afgesloten van de rest van Nederland, lijkt Lenferink niet aannemelijk. "Dat zijn we in Nederland niet gewend."

De uitbraak is volgens Lenferink nog 'te beperkt' om nu al tot een regionale lockdown over te gaan. "Maar als het niet lukt om de zaak daar [in Hillegom, red] onder controle te houden, zul je misschien in een deel van Hollands Midden, en misschien ook een deel van Kennemerland tot maatregelen moeten komen, om te zeggen: hier worden we in één keer weer heel veel strenger. Dat kun je beter op regionale schaal doen dan in heel Nederland weer allerlei maatregelen te gaan treffen. Als het regionaal kan, is dat beter, en dat proberen we dan ook."

Hillegom

Eerder vandaag werd bekend dat er in de afgelopen twee weken 27 inwoners van Hillegom met het coronavirus zijn besmet. Een groot deel van die gevallen is te herleiden tot café De Kleine Beurs, waar op één avond meerdere mensen zijn geïnfecteerd. Gisteren gaven inwoners van het aangrenzende dorp Beinsdorp (gemeente Haarlemmermeer) voor de camera van NH Nieuws aan hun buurdorp voorlopig te mijden.

Hoewel volgens de Veiligheidsregio Kennemerland het grootste deel van de besmettingen in Haarlemmermeer niet tot het Hillegomse café is te herleiden, is het aantal besmettingen in Haarlemmermeer wel relatief hoog. Per 100.000 inwoners zelfs hoger dan in iedere andere willekeurige Noord-Hollandse gemeente.

Toch is dat voor de Veiligheidsregio Kennemerland geen reden voor aanvullende maatregelen. "Op basis van de huidige testresultaten achten we het in overleg met de GGD vooralsnog niet nodig extra maatregelen te nemen", aldus de woordvoerder. Op de vraag waarom er in de twee Veiligheidsregio's een ander gevoel van urgentie lijkt te heersen, moet de woordvoerder het antwoord schuldig blijven. "Maar ik kan de woorden van Lenferink niet tegenspreken." Wel benadrukt de woordvoerder dat beide Veiligheidregio's nauw met elkaar in contact staan.

Huisartsenpost

Er zijn in Haarlemmermeer de afgelopen twee weken zelfs meer mensen positief getest (33) dan in Hillegom (27), al heeft Hillegom beduidend minder inwoners dan Haarlemmermeer. Van een deel van de Haarlemmermeerse besmettingen is al wel duidelijk waar ze zijn opgelopen: meerdere medewerkers van huisartsenpost de Pionier in Nieuw-Vennep bleken het virus onder de leden te hebben.

Hoewel aan het begin van de crisis ook in Noord-Brabant is geprobeerd het virus in te dammen met regionale maatregelen, is dat volgens Lenferink geen goede vergelijking om de succesfactor van een regionale lockdown in te schatten. "Daar was het toen eigenlijk al zover heen dat het niet meer lukte om het regionaal in te dammen."