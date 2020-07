Ondernemersstel start café in coronatijd: "We geven 200 procent"

IJMUIDEN - Zes weken zijn ze onderweg: de uitbaters van eetcafé Aan de Sluizen. In het oog van de storm die corona heet, opende het ondernemersstel de deuren van hun nieuwe café in Oud-IJmuiden. "Ondanks het coronavirus, gaan we er voor 200 procent voor."

Café aan de Sluizen is niet zomaar een nieuwe kroeg. Ze vestigden zich in het pand van het voormalige café De Bruinvis, een befaamde kroeg op een paar honderd meter van de visafslag. "In oktober kregen we de sleutel, we waren direct verliefd", vertelt ondernemer Ronald Lesage. Zijn vrouw Priscilla vult hem aan: "Begin van dit jaar wilden we er de deuren open gooien, maar toen kwam corona; er was geen weg meer terug. Toch blijven we er in geloven en gaan we hier echt een prachtig café van maken." Tekst gaat verder onder de video

Nieuw café in pand befaamde café de Bruinvis - NH Nieuws

Er zijn grote schoenen te vullen in het pand waar voorheen café De Bruinvis was gevestigd. Volgens bezoeker Ruud, een hoogovenman in hart en nieren, was dit de onvervalste huiskamer van IJmuiden. En als iemand het kan het weten, dan is hij het. Vanaf 1970 is hij hier altijd een vaste bezoeker geweest. "Na de vangst mochten de vissers hier altijd nog even een visje eten. Het was hier altijd heel erg gezellig en druk." Ook zeeman Jos en zijn herder DeeJay lopen in de vissersplaats vaker het café in dan de supermarkt. "Wie goed doet, goed ontmoet, zeg ik altijd. En deze mensen doen het erg leuk. Ze zijn vriendelijk en het eten en drinken smaakt hier uitstekend."

Herinneringen Dus coronatijd of niet; Ronald en Priscilla gaan moedig voorwaarts. "We hopen dat de mensen hier hun herinneringen aan de Bruinvis kunnen ophalen. Wij gaan er in ieder geval helemaal voor."