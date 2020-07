IJmond Zonaanbidders hebben vandaag niks te zoeken op het strand, 'doeners' wel

WIJK AAN ZEE - Wie vandaag wilde zonnebaden had niets te zoeken op het strand. Met een flinke bries was het weer voor 'doeners.' En die waren er in groten getale, vooral op het strand van Wijk aan Zee.

NH Nieuws

Van alle activiteiten daar - vliegeren, golfsurfen, kanoën - was blokarten de meest in het oog springende. Wie van een afstand de zeiltjes zag bewegen, moet gedacht hebben dat het zeilbootjes waren op zee. Maar bij nadere inspectie bleek het te gaan om bolkarts, oftewijl strandzeilers.

NH Nieuws

"Het is er de perfecte dag voor", zegt Jasper van Raaij van de Strandfabriek, een bedrijf dat evenementen verzorgt op het strand. "Wind, zon, wat wil je nog meer." Er zijn meer mensen die er zo over denken waardoor het druk is met mensen die wel eens ritje in een blokart willen maken.

Corona Een gezin uit Haarlem - vader, moeder, dochter en zoon- zou eigenlijk naar Scandinavië gaan maar zag de reis vanwege corona geschrapt worden. "Dus zoeken we de activiteiten nu in eigen land", zegt vader, die net een ritje met de blokart achter de rug heeft. "Heerlijk om te doen", zegt hij. "En het gaat best hard."

Jasper van Raaij hoort het instemmend aan. "Het is een tijdje rustiger geweest, vanwege corona, maar op een dag als deze krijgen mensen weer de kans te ontdekken hoe leuk dit is."