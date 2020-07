Joop (93) uit Purmerend loopt alternatieve Nijmeegse Vierdaagse in de provincie

"Het is een groot gemis dat de Vierdaagse niet doorgaat dit jaar", vertelt Joop zojuist in programma Spitstijd op NH Radio. "Ik mis alles aan de Vierdaagse, de voorbereidingen, de treinreis ernaartoe en zelfs het kopen van een kaartje".

Joop liep de eerste vijf keer van de Vierdaagse de vijftig kilometer, maar loopt ondanks zijn leeftijd nog steeds de dertig kilometer, en dat doet hij niet alleen. Samen met twee vriendinnen uit het zuiden van het land laat hij jaarlijks de vele kilometers achter zich.

Alternatieve route

"Ondanks dat de Vierdaagse niet doorgaat loop ik, samen met deze vriendinnen, een alternatieve route", vertelt hij enthousiast.

"Dinsdag beginnen we in Volendam, dan gaan we naar De Rijp, de Beemster en Zaandam", aldus Joop.