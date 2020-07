Coronavirus grijpt weer om zich heen: dit zijn de brandhaarden in de provincie

In de afgelopen week zijn er in heel Nederland 987 nieuwe gevallen bijgekomen. Een week eerder waren dat er nog 534. Het aantal nieuwe patiënten dat vanwege het virus in het ziekenhuis opgenomen (is geweest) ligt op 19. Dat zijn er drie meer dan vorige week.

De grootste infectiehaard van de afgelopen twee weken is Hillegom, buurgemeente van Haarlemmermeer en direct grenzend aan het dorpje Beinsdorp. Daar zijn de tussen 8 juli en vandaag 27 nieuwe besmetttingen gemeld, waarvan een groot deel kan worden herleid tot café De Kleine Beurs.

Haarlemmermeer en Amsterdam

Of het met elkaar samenhangt, is onduidelijk, maar feit is dat ook in de gemeente Haarlemmermeer de afgelopen twee weken veel besmettingen zijn gemeld. Een deel daarvan is te herleiden tot huisartsenpost De Pionier in Nieuw-Vennep, waar een onbekend aantal medewerkers besmet is geraakt.

Met 33 gevallen telt Haarlemmermeer zelfs meer nieuwe gevallen dan Hillegom (27), maar relatief is het in de Noord-Hollandse gemeente (21,2 gevallen /100.000 inwoners) nog niet zo erg als in haar Zuid-Hollandse buurgemeente (121,6 gevallen/100.000 inwoners).

Voor de GGD Kennemerland is de toename van het aantal gevallen in Hillegom en Haarlemmermeer reden om extra waakzaam te zijn, maar nog geen reden om aanvullende maatregelen te nemen.