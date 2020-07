KLM start met lijnvluchten naar Saoedische hoofdstad Riyad

SCHIPHOL - KLM gaat vanaf eind september vluchten aanbieden naar de Saoedische hoofdstad Riyad. Het is volgens de maatschappij voor het eerst dat KLM naar de Arabische miljoenenstad gaat vliegen. Op de weg terug naar Amsterdam maakt de Airbus A330 een tussenstop in Dammam, een al bestaande KLM-bestemming in het oosten van het land.