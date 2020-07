Zorgen om toename aan criminaliteit Eemnes: "Wees extra alert"

EEMNES - Een grote inval vanwege verboden wapenbezit afgelopen week, de week ervoor een politie-inval in een nieuwbouwwoning en in februari werd er al een cystal methlab opgerold. Het is de laatste tijd onrustig in het normaal zo rustige Eemnes. Burgemeester Roland van Benthem heeft zorgen. "Het begint een trend te worden, maar dit willen we niet."

Dat er meer criminaliteit is in Eemnes is volgens Van Benthem te verklaren. Het gaat volgens hem om een 'waterbedeffect'. "Het heeft er mee te maken dat onder meer drugscriminaliteit in Noord-Brabant harder wordt aangepakt en opgespoord. Dat was daar jarenlang een groot probleem. Doordat de politie de criminelen daar op de hielen zit, zoeken ze naar andere plekken. Eemnes blijkt één van die plekken te zijn", vertelt de burgemeester op NH Gooi Radio .

De geruchtmakende politie-invallen van de laatste tijd hebben op het eerste oog niets met elkaar te maken, maar opvallend is het zeker. Dat beaamt ook burgemeester Van Benthem. Hij noemt de toenemende criminaliteit in zijn stad 'onwenselijk' en 'heel erg vervelend'.

Eemnes perfect bereikbaar

Dat criminelen voor Eemnes kiezen, is volgens de burgemeester 'logisch'. "We zijn een perfect bereikbare gemeente, met veel snelwegen om ons heen. Je bent binnen een uurtje overal. Daarnaast zijn we verder een hele rustige gemeente, een plattelandsgemeente met veel mooie oude afgelegen boerderijen. Dat lijkt een goede uitvalsbasis."

Dat het geen kruimeldieven zijn die naar Eemnes komen, blijkt volgens Van Benthem wel aan de grootte van het opgerolde crystal meth-laboratorium. "Van wat ze daar maakte kon je Heel Nederland een half jaar lang van crystal meth voorzien. Dat is heel heftig. Dat willen we in Eemnes niet."

Verdachte situaties melden

De burgemeester roept Eemnessers op om hun ogen open te houden en verdachte zaken zo snel mogelijk te melden. "Criminaliteit kan overal in Eemnes zitten. Op afgelegen plekken, maar ook zeker in woonwijken. Als je iets verdachts ziet, meld je dan. De inval die we vorige week hebben gedaan, hebben we kunnen doen doordat buurtbewoners aan de bel trokken omdat ze zagen dat er verdachte dingen gebeuren, dat er overal beveiligingscamera's hingen en dat er af en aan dure auto's aan kwamen rijden. Blijf zulke dingen melden, want samen pakken we dit aan."