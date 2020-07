Toch 'Gien' Kermis cd in Volendam: "Het is een traditie in onze gemeenschap"

Eerder maakte NH Nieuws bekend dat er geen kermis cd zou komen, maar er schijnt er nog één te zijn: "En die komt er wel", vertelt Jaap Tol één van de makers aan NH Radio. "Een hele lange periode hebben we gewacht of de kermis wel doorgaat of niet en of we dan een cd moeten maken."

Jaap, die samen met zijn zoon Mark zorg draagt voor de cd, vertelt aan presentator Aart van Eldik dat ze in maart al vijftien liedjes klaar hadden. "En toen sloeg die corona toe. We zaten in tweestrijd, de gemeente kwam pas heel laat met het besluit dat er geen kermis kwam. Geen kermis, geen cd."

In de tussentijd vroegen vader en zoon raad bij de artiesten en adverteerders. "Een van de adverteerders kwam naar ons toe en die zei: 'Ik wil gewoon dat er een cd komt, want het is een traditie in onze gemeenschap. Waarin je laat zien dit doen we samen en met elkaar.' Ik was heel verrast door die houding van die man."

Of de gemeente Edam-Volendam blij is met de cd dat weet Tol niet zeker: "Ik heb niets gehoord. Ik weet dat ze er alles aan doen om te voorkomen dat er begin september een massa mensen op de dijk staan. En dat begrijp ik." Tol was overigens zeer verrast dat de kermis in het vissersdorp is afgelast en dat die in Hoorn in augustus wel doorgaat. "Ik begrijp de spagaat, maar helemaal terecht vind ik het niet."

De Gien-Kermis CD ligt bij de voor Volendammers bekende adressen in de winkel.