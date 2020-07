Bijzondere klanken klinken door Enkhuizen: vanavond beiaardconcert vanuit Zuidertoren

ENKHUIZEN - Gooi de ramen open, ga lekker in de tuin zitten of maak vanavond tussen 20:00 en 21:00 uur even een rondje door de stad, want dan klinken er bijzondere klanken door Enkhuizen. Beiaardier Kenneth Theunissen geeft vanuit de Zuidertoren een beiaardconcert dat eindigt in een ode aan filmmuziekcomponist Ennio Morricone.

Beiaardier Kenneth Theunissen heeft een speciale 'playlist' voorbereid. "Ik hoop dat de mensen kunnen meezingen of neuriën en dat ze het heel gezellig vinden." Hij speelt een uur lang bekende muziek, met name meezingers, waaraan hij ook een eigen twist geeft. De Vlaamse Theunissen is stadsbeiaardier van Gent, Hasselt en Sint-Niklaas. Hij speelt in Duitsland, België en vanavond dus in de Zuidertoren van Enkhuizen. "Ik vind het een prachtige beiaard die jullie hebben. Ik ben heel blij dat ik langs mag komen en ga extra mijn best doen straks." Lees verder onder de foto.

NH Nieuws

"Als je beiaard speelt, dan is dat voor heel veel mensen en dat is uniek", vertelt Theunissen. "Wij hebben geen contact met het publiek zoals in een concertzaal." Maar dat wil niet zeggen dat hij zelf helemaal geen contact heeft met de mensen waarvoor hij speelt. In tegenstelling, want Enkhuizen heeft volgens Theunissen een heleboel beiaardkenners. "Dat merkte ik als ik na afloop iets ging drinken in de stad, dan hoor ik altijd iets van de mensen." De laatste keer dat Theunissen in Enkhuizen was, was zo'n drie jaar geleden. Toen bespeelde hij de beiaard van de Drommedaris. Ode aan Morricone Welke klanken klinken er dan vanavond door de stad? "Het is eigenlijk bekende muziek, maar ook virtuoos", legt Theunissen uit. Hij geeft zijn eigen draai aan de nummers. "Zoals de bloemenwals, dat klinkt lekker in de oren. Ik kies voor de bekende melodien, maar de bewerkingen zijn van mijn kant." Onder andere dus de bloemenwals van Pjotr Tsaikovski, Laat me van Ramses Shaffy en de afsluiter Moment for Morricone waarin Theunissen een ode brengt aan Ennio Morricone, de bekende Italiaanse componist van filmmuziek.