Zorgen om klanten viskraam na positieve test medewerker: "Verdere besmetting is nachtmerrie"

ZANDVOORT -Het was even flink schrikken voor Patrick Berg, eigenaar van viskraam de Zeemeermin op de Zandvoortse boulevard. Maandagavond hoorde hij dat een van zijn medewerkers besmet is met het coronavirus. "Iedereen weet dat er corona is, maar nu treft het ons heel dichtbij." De kraam is per direct gesloten tot 2 augustus, om meer besmettingen te voorkomen.

Zondag kwam de getroffen medewerker met verkoudheidsklachten naar de loods waar de viskraam staat. Na overleg met Berg is de medewerker naar huis gestuurd om zich te laten testen op het coronavirus. Maandagavond kwam de uitslag en bleek ze inderdaad besmet. "We weten niet waar onze medewerker het heeft opgelopen. Mogelijk tijdens een weekendje weg in Harderwijk vorige week, of misschien hier aan de kraam."

Op lichte verkoudheidsklachten na gaat het met de betreffende werknemer naar omstandigheden goed. Omdat de medewerkers van de kraam tijdens het werk in de kraam dicht op elkaar staan, is de kans aanwezig dat Patrick of de anderen het virus ook onder de leden hebben. Ze hebben echter geen klachten en kunnen daarom niet getest worden. Uit voorzorg heeft Patrick besloten de kraam dicht te gooien en allemaal in thuisquarantaine te gaan. "We volgen het advies van de GGD. Gezondheid gaat boven alles, dus we zijn tot en met 1 augustus thuis."

Zorgen

Patrick heeft wel zorgen of er geen klanten zijn besmet aan zijn kraam. "We weten natuurlijk wat er in Hillegom is gebeurd, dus er zijn zeker zorgen. Verdere besmettingen is de grootste nachtmerrie van iedere ondernemer."