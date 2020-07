Amstelveense hartpatiënt Henk vindt geluk in fotografie

AMSTELVEEN - De cardioloog van Henk adviseerde hem om een hondje aan te schaffen en veel kilometers te gaan maken om gezond te blijven. In 2013 werd de Amstelvener geraakt door twee hartinfarcten maar inmiddels steelt hij online de show met foto's die hij het liefste vroeg in de ochtend maakt tijdens zijn wandelingen.

Vanmorgen is Henk vroeg uit de veren gegaan om voor zonsopkomst al in het Amsterdamse Bos te zijn. Zo kan hij de mooiste plaatjes vangen met zijn mobiele telefoon. "Elke dag als je weer gaat kijken is het weer anders. Het is gewoon prachtig hier."

Bij 'de Poel' in Bovenkerk wandelt de 62-jarige amateurfotograaf het liefst. Hij is hiermee begonnen toen zijn leven drastisch veranderde. "In 2013 kreeg ik een hartinfarct. Toen had de cardioloog aangeraden om een hondje te nemen en lekker te gaan bewegen."

Zo gezegd, zo gedaan: na een tijdje kwam daar het vastleggen van de mooiste plekjes van het bos bij. De reacties op social media zijn lovend."Dat geeft je ook de motivatie dat je door kan gaan. En het gaat me steeds beter af."

Zo'n 4000 foto's heeft de Amstelvener al geschoten. Deze zijn onder andere terug te vinden in de Facebookgroep van de hobbyist.