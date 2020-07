GGD Kennemerland neemt geen extra maatregelen na corona-uitbraak in Haarlemmermeer en Hillegom

HAARLEMMERMEER - De corona-uitbraken in Nieuw-Vennep en Hillegom zijn vooralsnog geen reden voor extra maatregelen aldus de GGD Kennemerland. Gisteren meldde de GGD nog dat ze extra alert waren na de corona-uitbraak in café de Kleine Beurs in Hillegom. Na contactonderzoek blijkt echter dat weinig nieuwe besmettingen in Kennemerland een relatie hebben met het café.

Volgens de GGD Hollands-Midden, waar Hillegom net over de grens van Noord-Holland onder valt, kunnen 23 nieuwe besmettingen worden aangemerkt aan de brandhaard in Hillegom.

GGD Hollands-Midden bevestigt aan NH Nieuws dat mensen die besmet zijn met lichte klachten hebben doorgewerkt. Dit zou volgens een woordvoerder kunnen betekenen dat meerdere mensen besmet zijn geraakt, maar laat weten niet met zekerheid te kunnen zeggen om hoeveel mensen dit gaat. Het is ook niet zeker dat iedereen die met de besmette personen in contact is geweest, besmet is geraakt. Volgens de woordvoerder ligt dit heel erg aan de situatie waarin zij in contact zijn geweest met een besmet persoon.

Geen link tussen besmettingen huisartsen en café

Afgelopen zaterdag bleek dat een aantal medewerkers van het medisch centrum De Pionier in Nieuw-Vennep besmet is geraakt met het coronavirus. Tussen die besmettingen en die in Hillegom zijn volgens de GGD Kennemerland geen link.

De GGD blijft ondertussen bron- en contactonderzoek doen.

Het aantal besmettingen in heel Nederland is in een week tijd bijna verdubbeld in Nederland, meldt het RIVM. Vorige week werden er nog 534 nieuwe besmettingen gemeld, afgelopen week waren dat er 987.