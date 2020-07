Renald (63) stopt bij brandweer en blust laatste brandje: "Dan breekt er toch wat"

"Nadat ik vorige week maandag bekendmaakte dat ik zou stoppen bij de brandweer in Wieringerwerf, was er vrijdag een laatste uitruk geregeld", vertelt Renald. De 63-jarige ex-brandweerman vertelt dat het, ondanks dat het gebruikelijk is, een verrassing was dat zijn familie en vrienden hem stonden op te wachten bij zogenaamde brandmelding.

"Er waren een aantal pallets in de brand gestoken en toen ik aankwam stonden daar mijn vrouw, kinderen en collega's. Na het blussen van de vlammen breekt er dan toch wel wat. De vrijwillige brandweer is na 37 jaar een deel van je leven", aldus Renald.