Werknemers onwel door 500 kuub weggelekte mest: "Chauffeur reed weg terwijl slang vastzat"

SLOOTDORP - Twee medewerkers van mestvervoerder Van der Stelt zijn vanochtend onwel geworden toen er door een menselijke fout op het bedrijfsterrein in Slootdorp duizenden liters mest weglekten. "We weten nog niet precies hoe het kon gebeuren, maar de chauffeur is weggereden, terwijl de slang nog tussen de silo en de wagen was bevestigd."

Dat zegt een woordvoerder van het bedrijf aan de Nieuwesluizerweg tegen NH Nieuws. Normaal gesproken treedt er op zo'n moment een veiligheidsmechanisme in werking, vertelt hij. "Dan sneuvelt alleen de slang, maar nu sneuvelde ook de afsluiter." Het gevolg was dat er, vanmiddag rond 12.00 uur, vijfhonderd kuub mest op het bedrijfsterrein terechtkwam en de chauffeur en de medewerker bij de silo door de gassen onwel raakten.

Bedwelmd

"In ieder geval een van hen is flauwgevallen", vertelt de woordvoerder. "De ander was flink dizzy, of is ook flauwgevallen." Voordat de twee werden bedwelmd door de vrijgekomen waterstofsulfide en ammoniak slaagden ze erin het lek provisorisch te dichten, waardoor de hoeveel weggelekte mest enigszins beperkt is gebleven.

"Ze hebben direct alarm geslagen", vertelt de woordvoerder. Daarop hebben andere aanwezige medewerkers - in totaal waren er zo'n vijf op het terrein aanwezig - de twee 'bij het gas weggehaald'. Al snel kwamen ook politie, ambulance en brandweer ter plaatse. Terwijl ambulancepersoneel zich over de slachtoffers ontfermde, heeft het personeel de mestplas afgedamd, om zo te voorkomen dat het ook buiten het terrein terecht zou komen.

'Blij dat het zo is afgelopen'

"Na controle zijn ze naar het ziekenhuis gebracht", gaat hij verder. "Ze maken het goed, maar ze zullen wel een paar dagen thuis zijn. Als dit gebeurt, staat je hoofd even niet naar werken. We zijn blij dat het zo is afgelopen, want het kan veel erger. Soms overlijden mensen door mestdampen."

Hoewel hij net als zijn collega inmiddels weer thuis, heeft het bedrijf de chauffeur nog niet gevraagd naar de oorzaak van de fout. "Dat kunnen we nog niet van hem verlangen", besluit de woordvoerder.

De arbeidsinspectie onderzoekt wat er is misgegaan.