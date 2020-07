Brand in Alkmaarse woning onder controle: hele straatblok is ontruimd

ALKMAAR - In een woning aan de Weverstraat in Alkmaar woedde vanavond een brand. Iedereen was op tijd de woning uit, laat de veiligheidregio weten aan NH Nieuws. Het hele blok huizen is uit voorzorg ontruimd en iedereen wordt aangeraden ramen en deuren dicht te houden. Het is nog niet duidelijk of er gewonden zijn gevallen.