Jurjen (34) kan na herseninfarct niet meer praten: "Ik zit opgesloten in mijn hoofd"

Zijn vrienden zien meteen dat het mis is en bellen een ambulance. Jurjen wordt met spoed naar het AMC gereden, waar blijkt dat hij een herseninfarct heeft gehad. Door een scheur in de halsslagader is er een bloedprop naar zijn linkerhersenhelft geschoten. Door het infarct is zijn linkerhersenhelft ernstig aangetast. Jurjen: "Mijn rechterbeen, arm en hand waren verlamd. Slikken en praten lukte niet meer. Hoe groot de schade was, werd duidelijk in de daaropvolgende dagen."

Na een week op de intensive care, wordt hij overgeplaatst naar een revalidatiecentrum. Daar is de verwachting dat hij nooit meer de oude zal worden. Hij blijkt er een forse afasie aan over te houden; een taalstoornis door het opgelopen hersenletsel. Jurjen zal nooit meer goed kunnen lopen en zijn rechterarm en -hand zal hij niet meer kunnen gebruiken. Ook zijn taal en spraak zullen niet of nauwelijks herstellen. Jurjen verblijft twee maanden in het centrum, maar maakt geen grote stappen. "Er werd ingezet op het leren omgaan met mijn beperkingen en de acceptatie daarvan. De boodschap is: leer er maar mee leven. Helaas, het is wat het is", schrijft Jurjen.

'Niks acceptatie'

Maar dan wordt hij plotseling toegelaten tot een nieuw centrum voor neurorevalidatie in Woerden. Daar wordt revalideren heel anders aangepakt. "Wat nou, leren omgaan met die beperkingen. Niks acceptatie! Maar vijf dagen per week zes uur per dag keihard en zeer intensief werken aan je herstel. Doorgaan tot er vooruitgang wordt geboekt - en dat werkte. Ik ging daar flink vooruit", aldus Jurjen.