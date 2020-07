Medaille voor held Jurriaan: "Iedereen zou toch in het water springen?"

ZAANDAM - Precies drie maanden geleden sprong Jurriaan Schipper (27) zonder te twijfelen het water in om een vrouw te redden. De buurtbewoonster was kort daarvoor met haar scootmobiel van de stoep geraakt en dreigde te verdrinken. Vandaag werd Jurriaan door de Koninklijke Maatschappij tot Redding van Drenkelingen (KMRD) voor die heldendaad onderscheiden. "Ik had dit niet verwacht. Voor mijn gevoel zou toch iedereen in het water springen?"

De geboren Maastrichtenaar, die inmiddels vijf jaar in Zaandam woont, zat thuis op de bank toen hij een plons hoorde. "Ik keek naar buiten en zag een vrouw die met haar scootmobiel het water was ingereden", vertelt hij. "Ik rende gelijk naar buiten en ben half het water ingegaan en heb haar eruitgetild."

Ondanks de strenge coronamaatregelen, waaronder het afstand bewaren, twijfelde hij niet de hem onbekende vrouw te helpen. "Corona of niet? Die vrouw had hulp nodig."

Helemaal als een verrassing kwam de onderscheiding van vandaag niet voor Jurriaan. "Ik had al een brief gekregen van de gemeente dat ik een medaille zou krijgen en de 74-jarige buurtbewoonster daar ook bij aanwezig zou zijn." Het gaat volgens de held goed met de vrouw. "Toen ik haar uit water haalde, was ze in shock. Al snel kwamen de politie, brandweer, ambulance en haar man ter plaatse. Zij kalmeerden haar. Alles was in orde met haar gezondheid en gelukkig nu nog steeds."

Aan de muur

Niemand minder dan burgemeester Jan Hamming reikte vanmiddag de bronzen medaille van de Koninklijke Maatschappij tot Redding van Drenkelingen aan Jurriaan uit. Zijn vriendin, ouders en de geredde vrouw en haar man waren getuige. "Mijn ouders zijn best trots", zegt hij.

Hoewel Jurriaan de onderscheiding iets te veel eer vindt voor zijn kordate optreden, krijgt de oorkonde toch een speciaal plekje."Ik ben aan het verhuizen, in het nieuwe huis hang ik de oorkonde aan de muur", besluit hij lachend.