Onderzoek in woonwijk Aalsmeer na 'ongehoorde' vuurwerkexplosie

AALSMEER - De politie heeft gisteren en vandaag onderzoek gedaan naar een explosie in een woonwijk in Aalsmeer. Gisterochtend vroeg ontplofte in de Koolwitjestraat een stuk vuurwerk.

Dat laat een politiewoordvoerder desgevraagd aan NH Nieuws weten, al kan ze in het belang van het onderzoek nog weinig kwijt over de gebeurtenissen. De vraag of het vuurwerk in een woning of op straat is geëxplodeerd, blijft dan ook onbeantwoord. "Dat is daderinformatie", aldus de woordvoerder.

De politie wil nog niet kwijt of er al dan niet een verdachte is aangehouden. Wel staat vast dat er niemand gewond is geraakt. Behalve forensisch onderzoek wordt er buurtonderzoek gedaan. Daarvoor komt de politie graag in contact met mensen die de explosie hebben gezien of gehoord.