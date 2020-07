Nederlands elftal oefent tegen Mexico; speelschema 2020 compleet

AMSTERDAM - Het Nederlands elftal oefent woensdag 7 oktober in de Johan Cruijff ArenA tegen Mexico. Hoe laat de aftrap in Amsterdam is, wordt in een later stadium bekendgemaakt. Het duel gaat vooraf aan de Nations Leaguewedstrijden in en tegen Bosnië en Herzegovina (11 oktober) en Italië (Milaan, 14 oktober).

Pro Shots / Stanley Gontha

De laatste ontmoeting met de ploeg uit Midden-Amerika was op 12 november 2014, ruim vier maanden nadat Oranje in het Braziliaanse Fortaleza Mexico in de achtste finale van het WK uitschakelde (2-1). In de Amsterdam ArenA ging de winst deze keer naar Mexico (2-3). Nederland en Mexico speelden in totaal acht keer eerder tegen elkaar. Oranje won vier keer, de Mexicanen waren drie keer de sterkste. Eén onderling treffen eindigde onbeslist.

Met de interland tussen Nederland en Mexico is Oranjes agenda in 2020 met de volgende acht wedstrijden compleet. 4 september 20.45 uur | Nederland - Polen (Nations League)

Locatie: Johan Cruijff ArenA

7 september 20.45 uur | Nederland - Italië (Nations League)

Locatie: Johan Cruijff ArenA 7 oktober (tijd n.t.b.) | Nederland - Mexico (vriendschappelijk)

Locatie: Johan Cruijff ArenA 11 oktober 18.00 uur | Bosnië en Herzegovina - Nederland (UNL)

Locatie: n.n.b. 14 oktober 20.45 uur | Italië - Nederland (Nations League)

Locatie: Stadio Giuseppe Meazza, Milaan 11 november (tijd n.t.b) | Nederland - Spanje (vriendschappelijk)

Locatie: Johan Cruijff ArenA 15 november 18.00 uur | Nederland - Bosnië en Herzegovina (Nations League)

Locatie: Johan Cruijff ArenA 18 november 20.45 uur | Polen - Nederland (Nations League)

Locatie: n.n.b.

Net als voor de overige vier thuiswedstrijden geldt ook voor het treffen met Mexico dat de KNVB hoopt dat zoveel mogelijk Oranjesupporters de gang naar de Johan Cruijff ArenA kunnen maken. Op dit moment mogen - met inachtneming van de anderhalvemeterregels - een beperkt aantal toeschouwers in de Nederlandse stadions toegelaten worden. Of dat dan ook nog zo is, hangt af van de dan geldende situatie en eventuele coronamaatregelen van het kabinet en UEFA.