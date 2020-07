IJmond Wie een plaatsje wil op de camping moet geluk hebben: "Nog een paar vrij!"

VELSEN - Wie wil kamperen in eigen land moet er snel bij zijn: de campings in onze provincie zitten veelal mudvol. Maar bij natuurkampeerterrein Schoonenberg in Velsen-Zuid is nog plaats voor een paar geluksvogels: "We hebben nog maar een paar vrije plekjes", zegt beheerder Mike Snijders.

ANP

Hij runt de camping met zijn zus Daphne. Het is goed dat ze dat met zijn tweeën doen want ze kunnen de drukte nauwelijks aan. Het bordje 'vol' ligt dan ook binnen handbereik.

NH Nieuws sprak vrijdag ook al met campings uit Noord-Holland. Verschillende eigenaren lieten weten al veel vakantiegangers te hebben moeten teleurstellen. "Ik kreeg twintig belletjes van mensen met de vraag of we nog plek hebben. Of er mailt iemand die nog even voor drie weken wil boeken."

"We krijgen ontzettend veel mails en de telefoon gaat doorlopend. Iedereen wil vakantie vieren in Nederland, zeker met dit mooie weer. Het is echt genieten geblazen", zegt de Castricummer terwijl hij de auto's ziet komen en gaan. "Natuurlijk brengt het veel werk met zich mee, maar mij hoor je niet klagen." De toeloop gaat zijn jaar niet meer goed maken, maar fijn vindt 'ie deze drukte wel. Tekst gaat door onder de foto.

NH Nieuws

Net aan de andere kant van het Noordzeekanaal in Beverwijk runt Corry Metselaar de wat meer traditionele camping 'Adrichem.' Onlangs heeft ze een stukje land aan het terrein kunnen toevoegen. Dat komt nu goed van pas. "We hebben zelfs al eens 'nee'moeten zeggen tegen mensen. Dat is nooit eerder gebeurd." Bekijk de reportage bovenaan!