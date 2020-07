AZ-speler Calvin Stengs kijkt uit naar voorronde Champions League

Stengs verbleef tijdens de vakantie een week op Ibiza en een paar dagen in Monaco. Fris meldde hij zich in Wijdewormer waar de staf voor de eerste training vooral veel partijvormen had uitgezet. Iets wat de spelers lang niet mochten doen.

"Nu train je ergens voor", zei Stengs na afloop van deze eerste sessie. "Hiervoor miste je een doel. We hebben nu een vooruitzicht." De voltallige selectie meldde zich vandaag. Grote vraag is of de Alkmaarder hun ploeg bij elkaar kunnen houden. Stengs: "Ik denk dat dat realistisch is, maar je weet het nooit. Mijn ambitie is om een stap te maken. Ik weet echt niet of dat dit seizoen of volgend seizoen is. Als we bij elkaar blijven, denk ik dat we weer mee kunnen doen."