Was het een ufo boven Wieringen? "Ik hoop natuurlijk dat het buitenaards is"

DEN OEVER - Was het een satelliet, een ruimtestation of toch een ufo? Maarten Dikken uit Den Oever claimt het laatste. In de nacht van vrijdag op zaterdag zagen hij en zijn vrienden een fel licht boven Wieringen. Hij filmde het ook: "Ik geloof niet dat een satelliet even stopt, dan heen en weer gaat en dan weer verder."

Het is vrijdagavond als even na middernacht een licht boven de tuin van Maarten Dikken verschijnt. "We zaten met een man of vijf, zes een borreltje te doen en te barbecueën, toen we ineens een licht zagen dat we niet konden thuisbrengen. Het object vloog heen en terug. Ik had maar één glaasje rum gedronken en we hebben het met zijn allen zien gebeuren."

Pissig

Maarten stuurt zijn filmpje naar het UFO Meldpunt. Zij verklaren dat het een satelliet moet zijn geweest. "Daar ben ik best pissig over, want de app op mijn telefoon geeft precies aan waar een satelliet is of een ruimtestation. Het ISS had ik al eerder gefilmd en dit licht stond niet vermeldt."

"Kom terug, kom terug," roepen Maarten en zijn vrienden lachend in het filmpje. Maarten: "Ik hoop natuurlijk dat het iets buitenaards is. Het lijkt me toch stug dat we alleen zijn in het heelal. Het maakt mij blij. Misschien maken we het nog mee maken dat ze hier landen. Hier in Den Oever of all places."

Oranje bol

Het is niet de eerste keer dat Maarten vreemde lichten ziet boven het dorp. "Een jaar of vijftien geleden stopten mijn vrouw en ik voor het huis. Er hing een soort oranje bol boven het huis. Die werd groter en groter. Op een gegeven moment kwam er een klein bolletje naast. Dus we keken elkaar en toen ineens, ploep, was 'ie verdwenen."