Potloodventer valt vrouwen lastig in Hilversums bos: "Er stond plots een poedelnaakte jongen voor me"

HILVERSUM - Een potloodventer in het Hilversumse Corversbos valt vrouwen lastig. Het zou al meerdere keren raak zijn geweest. Ook gisteren sloeg hij toe: de Hilversumse Judith Pennarts stond oog in oog met de schennispleger. "Er stond plots een poedelnaakte jongen met een erectie voor mijn neus", vertelt ze.

Judith wandelt wel vaker door het Corversbos en maakte gisteren ook een onbezorgd wandelrondje op haar vaste route. De potloodventer stond uit het niets voor haar neus. "Hij sprong plots het wandelpad op en stond vlak voor me. Hij was poedelnaakt, hij had alleen een paar schoenen aan", vertelt ze. "Hij vroeg of hij wat mocht vragen. Ik zei 'nee' en ben daarna snel doorgelopen. Ik ben verder gelopen naar een open plek in het bos. Dat was wat veiliger, dacht ik, omdat mensen me daar sneller zouden kunnen zien. Ik heb de politie gebeld, die zijn meteen gekomen."

"Het was een doodgewone jongen van misschien een jaar of twintig. Hij had wat langer blond haar en zag er verder verzorgd uit"

Het is niet de eerste keer dat de Hilversumse de potloodventer tegenkwam in het bos. "Twee weken geleden zag ik op een afstandje een jongen met zijn broek naar beneden staan. Ik denk dat het dezelfde jongen was. Hij stond toen natuurlijk een stuk verder weg, maar hij kwam wel veel overeen. Het was een doodgewone jongen van misschien een jaar of twintig. Hij had kort lichtblond haar, een volle bos. Maar niet zo kort dat het stekels waren. Hij zag er verder verzorgd uit. Ik besefte toen pas later dat ik de politie had moeten bellen."

Meer vrouwen lastiggevallen

Judith lijkt niet de enige te zijn die de potloodventer heeft gezien. "Toen ik het bos uitliep kwam ik op mijn weg een wat oudere vrouw tegen. Ik wilde haar waarschuwen voor wat ik gezien had. Ze keek er niet van op en bleek deze potloodventer ook al eerder te hebben gezien. Ook de agenten die er later waren vertelden dat ze wel meer meldingen hebben gehad."

Potloodventer tot nu toe spoorloos

De politie en boa's van Natuurmonumenten hebben gisteren nog enige tijd gezocht naar de schennispleger, maar hebben hem niet meer gevonden. Wel werden er in het bos een fiets en een joggingbroek gevonden. Een woordvoerder van de politie bevestigt de melding van de potloodventer, maar kan niet zeggen of er veel meer meldingen zijn geweest. De woordvoerder weet van slechts één ander geval, op zondag 21 juni rond 13.00 uur. De politie laat weten de kwestie in de gaten te houden.

Judith wil andere wandelaars in het Corversbos vooral waarschuwen voor de potloodventer. "Je schrikt je rot als hij plots voor je staat en het is ontzettend intimiderend. Ik wil dat mensen op hun hoede zijn als ze in het bos lopen. Ik hoop dat de politie hem snel weet te vinden."