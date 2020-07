Camper gestolen in Edam: "We zijn al onze vakantiespullen kwijt"

EDAM - Ze gaan als warme broodjes over de toonbank, campers. Want vakantie in eigen land en dan het liefst met een camper is 'hot' deze zomer. Maar voor Bob van der Meulen (68) uit Edam valt die vakantie op vier wielen in het water. Zijn camper werd dit weekend gestolen vanaf de parkeerplaats Boon/Groot Westerbuiten in Edam. "Triest dat er zulke mensen rondlopen."

Het gaat om een Fiat Ducato Weinsberg Caraloft 650 MFH met het kenteken

JD-406-L. "Ik werd gebeld door vrienden van ons die ook een camper hebben staan op de parkeerplaats en daarvan was het slot geforceerd. Toen ik gisteravond ging kijken zag ik dat de mijne weg was", vertelt Bob. "Ik heb uiteraard direct aangifte gedaan."

Bob reist samen met zijn vrouw al dertig jaar met een camper door Europa. "Deze camper hadden we net twee jaar. Hij stond daar geparkeerd omdat we net terug waren van een korte vakantie in Nederland en we hadden weer plannen om een paar dagen met de camper weg te gaan." Normaal staat de camper binnen in de stalling.

Emotionele waarde

Extra zuur is dat de camper nog vol stond met vakantiespullen. "Behalve eten en onze kleding, zijn we al onze spullen kwijt. En dat niet alleen, er zit ook veel emotionele waarde aan. Dat is nu ook weg. Ik heb dit nog nooit van dichtbij meegemaakt dat een camper wordt gestolen", vertelt de aangeslagen Edammer. "Mijn kinderen en kleinkinderen maken er ook veel gebruik van en die zijn nu ook gedupeerd."

Geen toename

Omdat de camper op dit moment een populair vervoersmiddel is om mee op vakantie te gaan zou je denken dat ze daardoor juist nu meer gestolen worden. Volgens André Bouwman van Landelijk informatiecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV) is er geen toename: "Vorig jaar zijn er 67 campers gestolen in de eerste zes maanden in heel Nederland en nu 52. Wat wel opvalt is dat er van die 52 stuks bijna de helft van die Volkswagen campers zijn. Die zijn en stuk populairder."

Bouwman adviseert om een goed alarmsysteem te nemen in combinatie met een mechanische beveiliging. "Denk aan een goed stuurslot of versnellingsspookslot." Voor de familie Van der Meulen komt dat advies te laat. Wel roepen ze mensen op als iemand de camper ziet of informatie heeft zich te melden. Dat kan via onze redactie [email protected]