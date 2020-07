Schiphol heropent parkeergarages na maandenlange sluiting

Schiphol heeft na een sluiting van drie maanden een groot deel van haar parkeerterreinen en garages heropend. De parkeerfaciliteiten waren dicht in verband met de geringe vraag naar parkeerplekken. Nu veel (vakantie)vluchten zijn hervat kunnen de slagbomen van P3 en P6, met duizenden parkeervakken, ook weer worden geopend.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Op Schiphol zijn doorgaans meerdere opties om je auto voor korteren of langere tijd te stallen, maar na het uitbreken van de coronacrisis viel het vliegverkeer -en daarmee de vraag naar parkeerplekken- nagenoeg stil. Als gevolg sloot de luchthaven een groot deel van haar pieren, parkeerterreinen en zelfs een terminal en landingsbaan om het werkgebied te concentreren op en rond wat uiteindelijk 'Kern-Schiphol' ging heten.

Alleen P1

Inmiddels krabbelt de vraag naar vluchten terug naar ongeveer 600 vluchten per dag met 55.000 tot 70.000 passagiers. Ter vergelijking: vorig jaar waren dat gemiddeld 1450 vluchten en 210.000 reizigers. Tijdens het hoogtepunt van de coronacrisis bleef het aantal passagiers beperkt tot 6000 per dag, waarna Schiphol besloot alleen P1 open te houden voor die enkeling die zijn auto voor langere tijd kwijt wilde.

Ontmoedigd

Op dit moment zijn P4 en het luxe Terminal Valet Parking nog dicht, maar kan er weer voor langere tijd geparkeerd worden op P3, met 15.000 plekken voor auto's, P6 Valet Parking en ook nog op P1. De P1-parkeergarage is eigenlijk bedoeld voor wegbrengers en ophalers, maar die worden nog steeds ontmoedigd om de terminal in te komen. P1 biedt daarom genoeg ruimte voor Schiphol om tot eind dit jaar parkeerplekken te verhuren onder de naam P1 Holiday Parking. Vanwege de gunstige ligging moet er een hoger tarief voor worden betaald.

Mondkapje

P3 is niet naast de deur. Na het parkeren rijdt een shuttlebus tussen het terrein en de terminal. In die bus is een mondkapje verplicht, dat ook na het uitstappen op moet blijven: op vrijwel heel Schiphol moet een mondkapje worden gedragen.