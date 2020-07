De hop broedt voor het eerst in 70 jaar weer in Noord-Holland

VOGELENZANG - In een oude holle boom in de Amsterdamse Waterleidingduinen heeft dit voorjaar een hop gebroed. Dat is groot nieuws, want het was 70 jaar geleden dat er voor het laatste een hop kleintjes heeft grootgebracht in Noord-Holland. De laatste keer dat er überhaupt een hop in Nederland broedde is 25 jaar geleden en dat was in Limburg.

Het is een absolute sensatie dat in de Amsterdamse Waterleidingduinen het nest van een hop is gevonden, waaruit maarliefst vijf jongen zijn uitgevlogen. De vogel was decennialang uitgestorven in Noord-Holland. Er vloog er wel eens een voorbij, afkomstig uit zuidelijker streken, maar broeden? Dat is in geen jaren vertoond.

Maar nu dus weer wel. Bij het VARA-programma Vroege Vogels heeft Vincent van der Spek verteld over deze bijzondere vondst. "Toen de jongen waren uitgevlogen ben ik met een kleine camera in het nest gaan kijken. Dan weet je waar de bijnaam 'drekhaan' vandaag komt. Ze maken een grote stinkende puinhoop van het nest, vol met stront, prooiresten en andere smerigheid." Die bijnaam doet de vogel nog extra eer aan door indringers bij het nesten te bespuiten met een stinkende vloeistof afkomstig uit een klier.

Meikever

De foto van de hop is genomen ergens in Frankrijk. De Noord-Hollandse hop is te zien op de begeleidende video die met een telescoop gemaakt is in de Amsterdamse Waterleidingduinen. Om het nest niet te verstoren is gefilmd vanaf een grote afstand, wat de kwaliteit van de video niet ten goede komt. Maar het laatste wat je als natuurliefhebber wilt, is het nest verstoren van een vogel die zich voor het eerst in 70 jaar weer meldt.

Dat het nu goed gaat met de hop is vermoedelijk het effect van de klimaatverandering. Doorgaans broedt de hop zuidelijker dan Nederland, waar wat meer grote insecten leven waar hij zich mee voedt, zoals meikevers. Die waren er dit jaar volop in de Amsterdamse Waterleidingduinen en daar heeft dit hopgezin van kunnen profiteren.