GGD Kennemerland extra alert na coronauitbraak in Hillegom

HAARLEMMERMEER - De GGD Kennemerland is extra waakzaam nadat in Hillegom in korte tijd zeker 23 mensen zijn besmet met het coronavirus. Dat laat de gezondheidsorganisatie desgevraagd weten tegen NH Nieuws.

Uit het bron- en contactonderzoek van de GGD Hollands Midden, waar Hillegom onder valt, blijkt dat café De Kleine Beurs een rol heeft gespeeld in de verspreiding van het coronavirus. Volgens de GGD gaat het om mensen met milde klachten die zich niet hebben laten testen of gewoon door zijn blijven werken.

Zaterdag werd al bekend dat een medisch centrum in Nieuw-Vennep gesloten is vanwege het coronavirus. Een aantal medewerkers is daar besmet geraakt. Nieuw-Vennep ligt vlak naast Hillegom.

Woon-werkverkeer

Tussen Hillegom, dat net over de grens in Zuid-Holland in de Bollenstreek ligt, en Kennemerland is veel woon-werkverkeer. Onduidelijk is nog wat de corona-uitbraak betekent voor Kennemerland, zegt woordvoerster van Waardenburg van de GGD Kennemerland: "Voor nu zijn er geen extra maatregelen. We hebben onze antennes wel aanstaan. Heeft dit namelijk effect op de aangrenzende dorpen en steden?"

De GGD Kennemerland houdt daarom nauw contact met de GGD Hollands Midden en andere gezondheidsorganisaties in de regio. Ook worden de resultaten van de onderzoeken op de testlocaties nauwlettend in de gaten gehouden.

De algemene regel blijft gelden dat je je laat testen als je klachten hebt en vermoedt dat je besmet bent. "Als heel veel mensen uit de regio zich laten testen en er blijkt een link met Hillegom te zijn, dan wordt er ook hier gelijk een bron- en contactonderzoek gehouden," zegt Stefanie van Waardenburg van de GGD. Maar tot nu toe is nog weinig duidelijkheid over de gevolgen van de coronauitbraak in Hillegom voor de inwoners in Kennemerland.