Protest bij Amsterdams café P96 tegen sluiten populaire terrasboot

AMSTERDAM - Bij café P96 in de Amsterdamse wijk de Jordaan werd vandaag geprotesteerd tegen de dreigende sluiting van de terrasboot, die daar al jarenlang aan de kade ligt. "Je moet niet iets afpakken van mensen als je het al 37 jaar hebt", stelde eigenaar Edmee de Waal van Veen.

Het café aan de Prinsengracht heeft eigenlijk nooit een vergunning gekregen voor de boot. Toch werd het terras tot voor kort gedoogd.

Maar twee jaar geleden besloot de gemeente toch dat de terrasboot moet sluiten. Aanleiding daarvoor was onder meer dat een buurman tientallen keren had geklaagd. Bovendien is de boot volgens de gemeente bedoeld voor buurtactiviteiten, en niet voor commercieel gebruik.

"Karakter van de buurt behouden"

Andere bewoners zijn het daar niet mee eens. "Het is belangrijk omdat het een onderdeel uitmaakt van onze buurt. Daar gaat het toch om, we moeten het karakter van de buurten behouden", zei een van hen vandaag.

Desondanks moet de terrasboot in november sluiten.

"Weinig kans om te overleven"

Wel kunnen de eigenaren daar nog tot 1 september bezwaar tegen maken. Zij vrezen voor faillissement als het terras verdwijnt.

"Dan denk ik dat we weinig kans om te overleven", aldus de eigenaar. "Dat je een familie en werknemers zoiets wilt aandoen... Vind ik ook een beetje on-Amsterdams als ik eerlijk ben."