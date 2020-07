Eerste kofferbakmarkt van het jaar in Ouderkerk aan de Amstel

Verkopers zijn opgelucht dat het maanden wachten op de markt eindelijk voorbij is."Het is goed geregeld hier, alles staat uit elkaar. En best wel veel publiek. Ik ben verbaasd en blij." Een andere verkoper heeft van de nood een deugd gemaakt: "M'n vrouw moest de schuur opruimen. Dus toen heeft ze maar de kofferbakmarkt geboekt. Dan houden we er nog iets aan over."

Coronaproof

Organisator Charles Ruijl heeft verschillende maatregelen genomen om er voor te zorgen dat de bezoekers en verkopers niet besmet raken met het coronavirus. "Ik heb bordjes gemaakt. Ze hebben hier ruimte genoeg, ze weten ook dat ze niet te dicht bij elkaar moeten komen. Ik vind het eigenlijk grandioos gaan als ik om me heen kijk."

Een vrouw heeft al gemerkt dat sommige mensen tóch te dichtbij komen. "Dan loop ik zelf weg, de andere kant op. Ik heb aan de zijkant ook expres dozen neergezet. Ik hoop dat ze snappen dat ze daar even achter moeten blijven."

Aankomende zomer zullen nog drie kofferbakmarkten georganiseerd worden bij de Ouderkerkerplas. Op 2 augustus, 16 augustus en 20 september zal het terrein weer vol staan.