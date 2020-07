Reina beleeft Texel op eigen manier: "Omdat ik volledig doof ben zie ik veel meer"

Ze is een opvallende verschijning op Texel. In haar elektrische rolstoel legt ze per dag soms wel 50 kilometer af op het eiland. Reina Bolt uit het Groningse Winsum is deels verlamd en is totaal doof. Ondanks haar dubbele handicap geniet ze als geen ander van het Texelse landschap. Ze komt al 28 jaar op Texel. "Vaak wijs ik mensen op de schoonheid van dingen om hun heen. Ze gaan er vaak aan voorbij. Als je doof bent, kijk je veel beter en zie je veel meer."

Reina komt uit Winsum, een dorp midden in het aardgaswinningsgebied. Twee keer per jaar komt ze naar Texel voor een paar weken vakantie. "Ook mijn huis had behoorlijk veel beschadigingen als gevolg van de aardbevingen van de afgelopen jaren. Ik heb nu een schadevergoeding van de staat gekregen en daarom laat ik de boel opknappen. Het is geen straf om daardoor vijf weken op Texel te zitten hoor."

Reina is al doof sinds haar kinderjaren. "Ik ben opgeroeid in een gezin met vijf kinderen. Mijn ouders zagen wel dat ik moeite had met leren praten maar ze besteedden daar verder geen aandacht aan", vertelt ze. Pas op de kleuterschool had een juf door dat Reina slechthorend was. Op de lagere school werd het steeds erger tot ze uiteindelijk niets meer hoorde. Reina kwam op het Doveninstituut in Groningen terecht.

Doofheid als kracht

Reina ging na haar middelbare school naar de Sociale Academie en werd maatschappelijk werker. Haar doofheid is nu vooral haar kracht. "Ik denk dat ik veel meer zie dan andere mensen. Laatst kwam ik een stel tegen en toen wees ik ze op een lepelaar die in de sloot liep. Die mensen keken me aan en zeiden 'o ja, een lepelaar', die hadden ze niet gezien."

Tien jaar geleden moest Reina geopereerd worden aan haar hart. "Een op de tien mensen krijgt na een open hartoperatie een beroerte. Ik was een van die pechvogels." Na de operatie raakte Reina deels verlamd. "Men vroeg mij toen naar welk verpleeghuis ik wilde. Nou, dat heb ik snel afgewimpeld. Ik wilde terug naar mijn eigen huis." Ze revalideerde en woont nu dus weer in haar eigen huis. Ze rijdt zelf met de auto naar Texel, maar op het eiland doet ze zoveel mogelijk met de elektrische rolstoel. Met 12 kilometer per uur toert ze naar alle hoeken van Texel. "Het enige dat ik echt mis is het geluid van de vogels."