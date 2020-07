Wandelaar raakt ernstig uitgeput tijdens 'rondje om Texel' vol tegenslagen

DEN HOORN - Een wandelaar die probeerde in drie dagen tijd een rondje om Texel, is tijdens zijn tocht ernstig uitgeput geraakt. Op zijn laatste wandeldag kreeg hij meerdere flinke tegenslagen te verduren, waardoor hij oververmoeid opgehaald moest worden door de KNRM.

De man was op zijn laatste wandeldag al onverwachts op natuurgebied De Slufter gestuit, waardoor hij een flinke omweg moest maken. Hij had gehoopt in een keer door te kunnen steken naar de veerboot, maar moest nog eens omlopen toen hij aanliep tegen het militaire oefenterrein bij de Mok en de naastgelegen Mokbaai.

De man wilde daarop teruglopen, maar raakte zo uitgeput dat hij er verward van werd. Oplettende strandgangers troffen hem daar aan en belden de politie.

Ontoegankelijk

De politie kon niet bij de man komen en schakelde de hulp van de KNRM in. Deze had nog wat moeite met het vinden van de precieze locatie, maar kon de man uiteindelijk ernstig vermoeid en verward ophalen en bij het politiebureau afzetten.