Mogelijk verwarde man bedreigt mensen met wapen in Edam: politie overmeestert hem

EDAM - Een man heeft vanmiddag naast een tankstation in Edam mensen bedreigd met een wapen dat lijkt op een jachtgeweer of luchtbuks. Hij is overmeesterd door de politie en er raakte niemand gewond. Volgens de politie is de man mogelijk verward.

De politie kreeg een melding dat er iemand agressief was en met een luchtbuks naar binnen was gegaan in een woning aan de Klein Westerbuiten, aldus een woordvoerder tegen NH Nieuws.

Toen de man naar buiten kwam is hij door de politie overmeesterd. "Het was erg dreigend", aldus de politie. De man is gearresteerd.

De politie kon nog niet vertellen of het wapen geladen was, maar spreekt van mogelijk een luchtbuks. "Er wordt nu onderzoek gedaan", aldus een woordvoerder.