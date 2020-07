Noodkreet vv Waterloo: "Laat het G-voetbal niet verdwijnen uit Velsen"

DRIEHUIS - Aan sfeer en plezier bij vv Waterloo in Driehuis geen gebrek. Toch is de toekomst van het G-voetbal bij Westerloo -en daarmee binnen de gemeente Velsen- onzeker geworden. Waterloo zag in korte tijd veel spelers overstappen of afhaken. Met nog slechts acht leden in de gelederen is hun oproep: "Laat het G-voetbal niet verdwijnen uit Velsen."

NH Nieuws

De reden voor de leegloop is uit te leggen, denken ze. Spelers aan de noordelijke kant van het Noordzeekanaal kunnen sinds kort terecht bij een club in Beverwijk, die ook is gestart met G-voetbal. Om het voetbal voor mensen met een beperking aan de zuidelijke kant van het kanaal niet verloren te laten gaan, organiseren Bjorn, Leon en Kees van het G-team een open dag. "Spelers met een lichamelijke beperking kunnen we nu niet wisselen, waardoor ze 'gedwongen' langer moeten spelen en na de wedstrijd helemaal op zijn. De volgende wedstrijd kunnen ze dan mogelijk niet meer spelen. We hebben hier dus echt snel hulp nodig", aldus de voorstopper. Tekst gaat verder onder de video

Noodkreet vv Waterloo - NH Nieuws

Ze hopen tijdens de open dag mensen enthousiast te krijgen om aan te haken bij het team. En dat is geen opgave, zo stelt trainer Kees. Waar hij het meest van kan genieten? "De geur van tijgerbalsem in de kleedkamer, en van het pas gemaaide gras als het gemiezerd heeft", zo glundert hij. Bjorn vult hem aan. "De samenhorigheid en het plezier samen beleven. Dit is echt genieten: ik zou zeggen sluit je aan." Telstar Het G-team heeft hun hoop gevestigd op buurman Telstar, die ze gevraagd hebben om workshops te geven op de open dag. "Maar er is ook muziek. En veel lekkernijen te krijgen; iedereen mag komen", zo verzekert Bjorn. De open dag is op 22 augustus tussen 12 en 16:00 uur. Aanmelden kan door een mail te sturen naar: [email protected]@gmail.com