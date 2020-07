Hilversumse student zet met zijn team een snelheidsrecord neer met zelfgemaakte hyperloop

HILVERSUM - Het is gelukt! De studenten van de TU Delft hebben een snelheidsrecord neergezet met hun zelfgemaakte hyperloop: hét vervoersmiddel van de toekomst. Het voertuig ging maar liefst 360 kilometer per uur.

De hyperloop moet hét vervoersmiddel worden van de toekomst. Het is een soort vacuümtrein die enorm hard gaat. "Het concept is een buis die vacuüm wordt getrokken en vervolgens stap je in een soort treinwagon die zweeft en omdat je dus geen luchtweerstand en rolweerstand hebt, kun je met heel weinig energie enorme snelheden halen tot ongeveer wel 1.000 kilometer per uur. En zo kun je heel erg duurzaam reizen en van Amsterdam naar Parijs komen in dertig minuten.

Maar dat is toekomstmuziek. Hij hoopt dat we over 20 á 30 jaar hiermee kunnen reizen. Vooralsnog wordt er hard gebouwd aan de techniek. Het hele concept is een idee van Elon Musk die elk jaar een hyperloop competitie organiseert. Dat ging dit jaar natuurlijk niet door, maar de studenten besloten toch door te gaan met het ontwikkelen van hun eigen hyperloop. "Het was wel een enorme tegenslag, want je begint dit jaar met het idee dat je naar Los Angeles gaat en daar tegen 180 ander teams gaat strijden. Maar we zijn heel blij dat we nu alsnog kunnen laten zien wat we kunnen", vertelt Jamil.

Doel

Met als doel natuurlijk het record van vorig jaar verbreken. Die stond op 202 kilometer per uur. De race ging gisteren niet helemaal vlekkeloos, want het voertuig stopte eerder omdat er problemen waren met de motor. Maar ondanks alles, ging de hyperloop toch 360 kilometer per uur. En dat zorgde voor feestende studenten. "