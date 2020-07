Verbod op straatartiesten in Amsterdamse binnenstad vanwege toenemende drukte

Het verbod zal gelden tot en met 31 oktober. De burgemeester meent dat de drukte in onder meer het Burgwallengebied dusdanig groot was dat een veilige afstand tussen passanten niet mogelijk was en dat er "naar verwachting in de komende zomervakantieperiode nog meer bezoekers naar Amsterdam zullen komen, waardoor het houden van een veilige afstand in het gehele centrum onder druk komt te staan."



Bij optredens op onder andere de Dam houden de aanwezigen onvoldoende afstand van elkaar, schrijft de burgemeester verder. "Straatartiesten- en muzikanten kunnen in de regel geen maatregelen treffen om hun publiek op voldoende afstand van elkaar te houden dan wel publieksstromen van elkaar te scheiden, omdat hun vermaak is gericht op passanten die zich (langdurig) ophouden rond de artiest."



De burgemeester schrijft verder dat het belang van de artiesten in de stad erkend wordt, maar dat het belang van de bescherming van de volksgezondheid zwaarder weegt.

Wallen

Eerder vandaag werd al bekend dat er de komende dagen extra maatregelen worden genomen vanwege de toenemende drukte in de binnenstad. Er komen extra controles op plekken die veel publiek trekken. Ook worden handhavers en verkeersregelaars ingezet om de bezoekersstromen te begeleiden. Op de Wallen wordt vanavond en morgenavond vanaf 18.00 uur eenrichtingsverkeer ingesteld. Als het te druk wordt kunnen stegen tijdelijk worden afgesloten voor bezoekers.