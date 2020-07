Haarlemse moskeeën bidden samen op veld van voetbalclub Yildiz Spor

HAARLEM - Een uniek vrijdagmiddaggebed in Haarlem. Alle zes de moskeeën uit de stad kwamen vanmiddag bij elkaar op het trainingsveld van voetbalclub Haarlem Yildiz Spor (HYS). Nooit eerder gingen zij gezamenlijk in gebed. Het is een idee van de Islamitische Raad Haarlem.

Rood-witte linten geven vrijdagmiddag aan waar de moskeegangers kunnen bidden op het voetbalveld. Een regenbui is net weggetrokken, als het goed is blijft het droog de rest van de middag. "We hebben geluk", klinkt het. De leden van de Islamitische Raad Haarlem lopen in felgele hesjes rond om alles in goede banen te leiden. Ze vinden het spannend, want het is de eerste keer dat ze een gezamenlijk gebed organiseren en dan ook nog eens op een niet-alledaagse locatie.

Het virus en eenheid

Vanwege het coronavirus zijn de moskeeën een tijd dicht gebleven en vanaf 1 juni mogen er weer een beperkt aantal bezoekers naar binnen. "Sommige mensen zijn toch nog wat bang om naar de moskee te gaan en daarom hebben we dit bedacht. Maar vooral óók omdat we eenheid willen creeëren", vertelt Ufuk, lid van de Islamitische Raad Haarlem. "Surinaams, Marokkaans, Turks, het maakt niet uit, we zijn bij elkaar, we hebben één geloof en dit is dan een mooi symbool."

