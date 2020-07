Zwaluwwand in Hoofddorp vernield: "Dit is pure vogelmoord"

Bij de Toolenburgse Plas in Hoofddorp huisvesten honderden zwaluwen zich in een zwaluwwand. Beheerder van de wand Marcel schrok zich van de week te pletter: de wand is voor een groot deel vernield. De daders zijn nog onbekend maar de schade heeft grootse gevolgen.

Marcel Schalkwijk is al meer dan 10 jaar betrokken bij de vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland. Volgens hem is dit het moment waarop de zwaluwen normaal aan hun tweede leg bezig zijn. Maandag ging hij op bezoek bij de zwaluwen. Die hebben hun eigen plekje bij de plas. "Toen zag ik tot mijn schrik dit al, dit stuk was al weggeslagen. Met een stuk gereedschap kan je het heel makkelijk stukslaan." Toen hij verder liep zag hij dat de gehele onderste helft bewust is weggeramd.

Volgens de vogelkenner zijn de zwaluwen naar alle waarschijnlijkheid erg geschrokken van hun kapotgeslagen nestjes. "Zeker 60% van de vogels is gewoon verdwenen en die komen ook niet meer terug. Het is eigenlijk puur vogelmoord wat ze hebben gedaan." De jongen in de nestjes worden niet meer gevoed door hun ouders en gaan simpelweg dood.

Het is moeilijk te zeggen hoe de vandalen te werk zijn gegaan. Het terrein is afgesloten met een klapbrug en is verder omringd door water. Misschien zwemmend of met een rubberbootje, het blijft vooralsnog gissen voor Marcel.

Marcel neemt de zaak serieus en heeft aangifte gedaan. "Er zijn veel mensen die dit een hele mooie wand vinden, de vogels die 's zomers hier vliegen. In een klap is dat nu voor een seizoen weg." Of de vogels volgende jaren wel terugkomen is ook nog onzeker.