Voetbalster Kaagman tekent voor één jaar bij Brighton & Hove Albion

De Oranje-international speelde dit seizoen twaalf competitiewedstrijden voor Everton waarin ze één keer scoorde. Voor haar komst naar Engeland speelde de Noord-Hollandse vijf jaar in het eerste vrouwenelftal van Ajax. Ze won in 2013/14 de KNVB-beker en in 2016/17 werd ze kampioen en opnieuw bekerwinnaar met de Amsterdamse ploeg. Vorig jaar werd ze met het Nederlands vrouwenelftal tweede op het WK.

