Sinds heropening terrassen geen coronaboetes voor horeca in West-Friesland

WEST-FRIESLAND - Het is vakantie en de West-Friezen gaan maar weer wat graag naar het terras, ook al moet dat op anderhalve meter afstand. Tot nu toe gaat dat betrekkelijk goed: sinds de heropening zijn er in de regio geen horecaboetes uitgedeeld. "We geven de mensen eerst de ruimte zichzelf te verbeteren, dus het begint met een waarschuwing", aldus Niels van Team Handhaving Hoorn.

In deze video is te zien hoe handhaving de terrassen op de Roode Steen controleert:

Het is aan de horecaondernemer om hun gasten te controleren op de anderhalve meter, aldus de handhavers. Niels: "We controleren niet binnen in de horeca. Maar als ons opvalt dat er geen afstand wordt gehouden, spreken we de ondernemer daar op aan."

Horecaondernemers die zich niet aan de regels houden, riskeren een flinke boete van ruim 4 duizend euro. Tot nu toe is er enkel in Enkhuizen een boete in de horeca uitgeschreven. Dat kwam omdat de onderneming tegen de regels in vóór 1 juni geopend was.

"De handhavers geven niet zomaar een boete. Onze ervaring is dat ze eerst met de horecaondernemer in gesprek gaan en advies geven, voordat er een boete wordt uitgedeeld", vertelt René Stam, eigenaar van brasserie Velius en vertegenwoordiger van de Koninklijke Horeca Nederland in Hoorn.

Tot nu toe heeft Niels geen vervelende situaties meegemaakt als hij mensen aanspreekt op de maatregel. "We krijgen wel veel te horen dat wij als handhaving ook geen anderhalve meter afstand houden. Maar als BOA's zijn we daar in vrijgesteld", legt Niels uit. "Natuurlijk houden we onderling zoveel mogelijk afstand. Maar als een collega bijvoorbeeld in een knokpartij verzeild zou raken, dan moet je wel."

Met z'n tweeën mag je veilig aan een tafeltje zitten. Maar zodra er meer mensen aanschuiven, moet er een extra tafel bij. "Op de terrassen is dat goed te doen maar binnen in de restaurants in het vaak moeilijk. Hoorn is een historische stad en niet alles is ruim opgezet. Enkele restaurants zijn daardoor nog gesloten."

Jan Schouten, vertegenwoordiger van de Koninklijke Horeca Nederland in Medemblik, merkt dat ook in zijn gemeente de handhaving soepel is. "Ze komen langs als ze vinden dat het anders moet. Maar ze lopen niet met boekjes te zwaaien. Inmiddels heb ik ze zelf al heel lang niet gezien. Uiteindelijk merken we dat ze ons ook een stuk eigen verantwoordelijkheid geven."

Ook in andere plaatsen in de regio merkt de horeca weinig van de handhaving. "Toen we net weer open waren, kwam de burgemeester op bezoek om de regels uit te leggen", vertelt Joël, eigenaar van Van Dis in Hoogkarspel. "Sindsdien hebben we niemand meer gezien. De handhaving is heel soepel. In Hoorn zijn ze strenger."

Politieagent

Volgens Stam is het in Hoorn moeilijk om goed op bepaalde maatregelen te controleren. "Ik denk dat negentig procent van de horecagelegenheden in Hoorn hun best doet zich aan de regels te houden. Maar het is voor horecabedrijven enorm veel werk om constant politieagent te moeten spelen op hun terras."

In Enkhuizen speelt dit probleem minder. Daar profiteren horecabedrijven van de uitbreiding van hun terras. "Doordat ons terras 160 meter is uitgebreid op de kade, kunnen we ongeveer dezelfde hoeveelheid mensen kwijt als normaal", vertelt Fendi Majoer, bedrijfsleider van Het Ankertje.

Gezond verstand

De West-Fries lijkt dus best goed te gedijen in het nieuwe normaal. En ook al worden de controles ook soepeler, het is vooral een kwestie van eigen verantwoordelijkheid. Niels: "Gebruik je gezonde verstand en houdt rekening met de anderhalvemeter. Als iemand het verpest en er komt een nieuwe uitbraak, dan zijn we terug bij af."