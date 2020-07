Alcoholverbod en nachtelijke sluiting om overlast in Zaans park tegen te gaan

ZAANDAM - Met ingang van vandaag geldt in het Burgemeester In ’t Veldpark in Zaandam een alcoholverbod. Het is een van de maatregelen die het college inzet om de overlast in het park tegen te gaan. De groep mensen die overlast geeft, gebruikt dagelijks verdovende middelen, waaronder alcohol. En dat leidt volgens de gemeente Zaanstad tot vernielingen, overtredingen en strafbare feiten.

Burgemeester Jan Hamming liet vorige week in een brief aan omwonenden weten dat de gemeente Zaanstad maatregelen gaat nemen tegen de overlast in het park. Eerder uitten bijna tweehonderd buurtbewoners al hun bezorgdheid in een brief aan de burgemeester.

Volgens Hamming is de overlast erger geworden sinds de coronamaatregelen. In zijn brief aan de buurtbewoners toont hij begrip voor hun boosheid en schrijft dat 'geen enkele vorm van overlast in of rondom het park meer getolereerd wordt.'

Politie deelt boetes uit

Ook is het verboden om in het park te verblijven tussen 22:00 uur en 06:00 uur. Wie door het park heen moet om op plaats van bestemming te komen, kan wel gewoon gebruik maken van de fiets- en wandelroutes. Verder deelt de politie boetes uit voor overtredingen.

Naast het tegengaan van overlast, werken gemeente en partners aan een oplossing voor de overlast gevende groep. Er is een persoonsgerichte aanpak vanuit het Zorg- en Veiligheidshuis Zaanstreek-Waterland, om te kijken welke individuele hulp en ondersteuning nodig is. Er komt ook een inlooplocatie waar de groep aan dagbesteding kan doen.

Het aanwijzen van het park als een gebied met een alcoholverbod geldt voor de periode van 6 maanden.