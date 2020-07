Amsterdamse terrasboot dreigt na 37 jaar te verdwijnen

AMSTERDAM - Al bijna 40 jaar dient de dekschuit bij café P96 als terras, maar nu heeft de gemeente Amsterdam besloten dat de boot per 1 november weg moet. Actrice Carry Tefsen gaat de strijd aan: "De terrasboot is heel belangrijk voor de buurt, kinderen kunnen een feestje geven, ouderen een kaartje leggen en het is rolstoelvriendelijk."

De terrasboot ligt bij café P96, maar mensen mogen er ook zitten zonder een drankje te bestellen. De afgelopen 37 jaars is de boot gedoogd door de gemeente, maar nu heeft er iemand geklaagd. Carry Tefsen neemt het voor de boot op, aan NH Radio vertelt zij: "Eén iemand heeft geklaagd, maar de rest van de buurt is waanzinnig voor."

De boot heeft een belangrijke functie in de buurt. Er worden veel activiteiten georganiseerd en iedereen is welkom: "Ouderen leggen een kaartje of gooien een dobbelsteentje, kinderen hebben daar hun feestjes. Je hoeft niets te nemen, maar het is natuurlijk enig als je het wel doet."

Het zou volgens Carry veel mensen verdriet doen als de boot, en misschien wel het café, uiteindelijk moet verdwijnen. "Ik denk dat iemand zich verschrikkelijk aan het vergissen is." Daarom gaat Carry handtekeningen verzamelen voor het behoud van de boot.

Zondagmiddag om vijf uur is ze te vinden op de terrasboot, er is ook een petitie die online getekend kan worden.