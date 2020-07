Omwonenden: Alleen krimp luchtvaart lost woningbouwdilemma op

De bewonersdelegatie pleit voor een krimp van het aantal vluchten van en naar Schiphol, waar maximaal 500.000 vliegbewegingen per jaar zijn toegestaan. "Daarmee sla je twee vliegen in een klap: en er komt ruimte voor woningbouw en de mensen die er wonen hebben meer rust en een gezondere leefomgeving", aldus de omwonenden.

Voor de bewonersdelegatie van de ORS, de vertegenwoordigers van omwonenden die meepraten met de luchtvaartsector, milieuorganisaties en de politiek over de groei van Schiphol, vindt het de omgekeerde wereld. "De beste oplossing is de oorzaak wegnemen: minder vliegverkeer." De omwonenden baseren zich op eigen onderzoek naar de internationale bereikbaarheid voor de Nederlandse markt.

Schipholwethouders en -gedeputeerden luiden noodklok over toename vluchten

Schipholwethouder: balans zoeken tussen wonen en werken in Haarlemmermeer

