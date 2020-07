Feest: Eemnessers Kees en An zijn al 70 jaar dolgelukkig met elkaar

EEMNES - Al zeventig jaar delen ze samen lief en leed: Eemnessers Kees en An vieren hun platina huwelijk. Omdat An bovendien ook nog eens 94 jaar wordt vandaag, viert het echtpaar dubbel feest.

Dat Kees en An het zolang met elkaar volhouden, is geen verrassing als je ziet hoe veel lol ze nog met elkaar hebben. Ze lachen veel samen. Zeker als ze vertellen over hun eerste ontmoeting. "Dat was op dansles", vertelt An. Op de vraag of Kees een beetje kon dansen antwoordt ze resoluut 'nee'. "Maar zij ook niet, hoor", bijt Kees haar meteen toe. "En we kunnen het nog niet", lachen ze samen.

"Het is wat, hè?", zegt An als burgemeester Roland van Benthem van Eemnes nog maar eens memoreert dat het echtpaar al zeventig jaar getrouwd is.

Een advies aan de jongere generatie om het ook zo lang met elkaar vol te houden, hebben ze nog wel. "Niet te veel naar de verschillen kijken en elkaar verdragen", zegt An. Want ze moet toegeven: haar man kan soms ook best irritant zijn. "Maar dat is andersom gelukkig ook zo."

Het echtpaar wordt vandaag overladen met telefoontjes en kaartjes. Niemand is An haar verjaardag en het platina huwelijk vergeten.

Bijzondere mijlpaal

Volgens burgemeester Van Benthem is het platina huwelijk zeker bijzonder. "Ik ben nu vijftien jaar burgemeester van Eemnes en het is pas de eerste keer dat ik dit meemaak. Het is niet iedereen gegeven, want je moet samen oud worden. Ze zijn nu samen ver in de negentig."

En of het echtpaar de 75 jaar huwelijk ook nog haalt? "Nou, dat weet ik niet, hoor. Dan ben ik 99 jaar", zegt An. "We leven met de dag samen. We hebben een prachtig leven gehad."